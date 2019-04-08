AK Parti'den çok önemli İstanbul açıklaması!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un açıklamalarından satır başlıkları:

'Belgelerimize itiraz gelmedi'

'Demokrasinin üzerine gölge düşmesin istiyoruz'

'Geçersiz oylardan lehimize 5 bin 69 oy yazıldı'

'29 binler 14 binlere indi'

'Bugün 14 bini gördüysek demek ki ortada oy yolsuzluğu, suistimal var. Bu usulsüzlük kesimine organize diyoruz. Bir il de birkaç taneye geçen oy kaydırmasını görmedim. Burada binlerce ve yüzlercesi var. Organizeli bir suç işlendiği bize çok net bir şekilde gözüküyor. Oyların daha yüzde 6'sı sayılmışken bu durum böyle'