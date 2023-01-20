AK Parti'den EYT açıklaması!

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Akbaşoğlu, Uludağ Alanı Kanunu hakkında, “Uludağ'da bürokratik durumun sadeleşmesi, hızla koordinasyon içinde oluşturulan kurulun bütüncül yönetim anlayışıyla, Uludağ'ın istifadesine yeşili çevreyi koruyarak, rantable şekilde muhafaza edecek önemli kanundu” ifadelerini kullandı.

Sözleşmelilerin kadroya geçirilmesine ilişkin teklife değinen Akbaşoğlu, “500 bin çalışanı ilgilendiren bu kadroya geçmesine ilişkin kanun da daha önce verdiğimiz sözün yerine getirilmesine matuf yasal düzenlemedir” diye konuştu.

Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin olarak Akbaşoğlu, “Sıra EYT'de. İnşallah onu da yasalaştırmak suretle 5 adımın tamamını hayata gerçekmiş olacağız. Biz AK Parti olarak verdiğimiz sözü tutan onu yerine kadroyuz, bizi namus sözü verip çiğneyenlerde karıştırmasınlar. Biz 5 adım dedik, 4 ü gerçekleşti şimdi sırada EYT. En kısa sürede bu konunun kanun teklifini Meclis Başkanlığına sunacağız. İnşallah Şubat'ta yasalaştırıp, EYT'li kardeşlerimizin Mart ayında maaş almalarına dönük takvimini gerçekleştireceğiz” dedi.

Başörtüsü konusunda Akbaşoğlu, “Başörtüsünü anayasal güvence altına alma balı açık örtülü herkesin temel hak özgürlüklerini güvence altına alma, hizmetten yaralanma iş eğitim hayatına ilişkin hem hizmet alan veren noktasına toplumun hiçbir alanında kademesine herhangi bir ayrımcılığa tabii tutulmamak ile ilgili önemli anayasa değişikliği teklifi sunmuştuk. Aynı zamanda aile birliği korunması evlilik nasıl oluşacağına ilgili teklifimizi sunmuştuk. Dün Anayasa komisyonda genel görüşüldü, maddeleriyle ilgili Salı günü itibaren bu teklifinin görülmesi devam edecek” şeklinde konuştu.

Ahmet Umur Öztürk - İbrahim Berat Yılmaz



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