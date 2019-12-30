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AK Parti'den iletişim stratejisi

AK Parti'den iletişim stratejisi
AK Parti'den iletişim stratejisi

Kongre kılavuzunda teşkilatın kanaat önderleriyle sürekli iletişim hâlinde olması ve polemiğe girilmemesi istendi.

7. Olağan Büyük Kongresi'ne ‘İnandığın Yolda Yürü' sloganıyla hazırlanan AK Parti, teşkilatların sahada kullanacağı iletişim stratejilerini belirledi. Erdoğan'ın önsözünü kaleme aldığı kongre kılavuzunda şu uyarılarda bulunuldu:
* Takım ruhu ile hareket edin.
* Kongrelerde kullanılacak dokümanların birbiriyle uyumlu olmasına dikkat edin.
* İletişim cihazlarını kongrelerde hazır hâlde bulundurun.
* Kongrelerde AK Parti'nin belirlemiş olduğu müzikleri kullanın.
* Verilecek mesajların tek bir ağızdan çıkmasına dikkat edin.
* Gürültü kirliliği oluşturmamaya özen gösterin.
* Bölgedeki insanların beklentilerini daha iyi anlamak için kanaat önderleri ile iletişim hâlinde olun.
* Sosyal ve dijital medyada polemiğe girmeyin, soruları cevapsız bırakmayın.
* Kongreyi belirlenen saatte başlatın, gecikme yaşanmasın.
* Yeni başkan ve eski başkanlar birlikte sahneye çıksın.
* Promosyonları yasal çerçeveler içerisinde kullanın.

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