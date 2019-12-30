AK Parti'den iletişim stratejisi

7. Olağan Büyük Kongresi'ne ‘İnandığın Yolda Yürü' sloganıyla hazırlanan AK Parti, teşkilatların sahada kullanacağı iletişim stratejilerini belirledi. Erdoğan'ın önsözünü kaleme aldığı kongre kılavuzunda şu uyarılarda bulunuldu:

* Takım ruhu ile hareket edin.

* Kongrelerde kullanılacak dokümanların birbiriyle uyumlu olmasına dikkat edin.

* İletişim cihazlarını kongrelerde hazır hâlde bulundurun.

* Kongrelerde AK Parti'nin belirlemiş olduğu müzikleri kullanın.

* Verilecek mesajların tek bir ağızdan çıkmasına dikkat edin.

* Gürültü kirliliği oluşturmamaya özen gösterin.

* Bölgedeki insanların beklentilerini daha iyi anlamak için kanaat önderleri ile iletişim hâlinde olun.

* Sosyal ve dijital medyada polemiğe girmeyin, soruları cevapsız bırakmayın.

* Kongreyi belirlenen saatte başlatın, gecikme yaşanmasın.

* Yeni başkan ve eski başkanlar birlikte sahneye çıksın.

* Promosyonları yasal çerçeveler içerisinde kullanın.

Türkiye Gazetesi