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AK Parti'den İstanbul açıklaması

AK Parti'den İstanbul açıklaması
AK Parti'den İstanbul açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz konuştu. "Yapılan araştırmalar bize gösterdi ki ne ileri sürdüysek hepsi doğru çıkıyor" diyen Yavuz, "İki yıl öncesinden başlayarak tam bir organizasyon içerisinde sandık başında hile yapmaya dönük bir takım iş ve işlemlerin olduğunu çok net bir şekilde görüyoruz" ifadelerini kullandı. Ali İhsan Yavuz, "seçim yenilenirse adaylar aynı mı olacak" sorusuna da cevap verdi.

Yavuz'un açıklamalarının satır başları şöyle:
Organize usulsüzlük haline karşı olağanüstü itirazda bulunduk. Yapılan araştırmalar bize gösterdi ki ne ileri sürdüysek hepsi doğru çıkıyor. Bir şeyler oldu doğru, bunlar sandık başı organizasyonuyla oldu dedik.

İki yıl öncesinden başlayarak tam bir organizasyon içerisinde sandık başında hile yapmaya dönük bir takım iş ve işlemlerin olduğunu çok net bir şekilde görüyoruz.

İstanbul'da kesinlikle bir şeyler oldu. Neden bunu söylüyorum? 29 bin oy 13 bine indiyse ki, şimdi kısıtlı, cezaevinde bulunanların oy kullandığını da gördük. farkın azaldığını söylüyor. İstanbul'da bir şey olmadığını hiç kimsenin iddia etmesi mümkün değildir. CHP lehine bir şeyler olduğunu ifade edebiliriz. Usulsüzlükleri CHP koordine etti demedik. Ama birileri yaptı, bu CHP'nin işine yarasın diye yapıldı dedik. Ve CHP'ye de hep seslendik. Sesinizi çıkartmazsanız, sesinizi çıkarmamanız bir yana; örtmeye çalışırsanız bu gelecekte sizi de vurur. Bu doğru değil. Türkiye'nin ikinci partisine bu yakışmaz, gelin bu süreci arındıralım diye seslendik.

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