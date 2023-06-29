AK Parti'den İYİ Parti'ye bayram ziyareti

Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi, Kadın Kolları MKYK üyesi Sena Aktürk ve Gençlik Kolları MKYK üyesi Mustafa Öztürk'ten oluşan AK Parti heyeti, Kurban Bayramı vesilesiyle İYİ Parti Genel Merkezini ziyaret etti. Toplumsal Politikalar Başkanı Ayfer Yılmaz, İzmir Milletvekili Ümit Özlale, Genel Başkan Danışmanı Ali Demir ve Genel İdare Kurulu Üyesi İrem Yaman'dan oluşan İYİ Parti heyeti ise AK Parti heyetini kabul eden isimler oldu.

Doğukan Gürel - Mert Cerrahoğlu

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