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AK Parti'den seçim açıklaması

AK Parti'den seçim açıklaması
AK Parti'den seçim açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz açıklamalarda bulunuyor

İşte AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un açıklamalarından satır başları:


İddia ederken kendi verilerimize güveniyorduk.


Biz ayrıca bir sonuç alım sistemi kurduk ve karşılaştırma yaptık. Biz diyoruz ki İstanbul'da durum hiç anlatıldığı gibi değildir.


Çünkü görevlendirdiğimiz kişiler üzerinden biz bir sisteme aldık ve çokta hızlı bir şekilde sonuçlara ulaşıyoruz demiştik.


Daha ilk incelemede ilginç verilerle karşılaştık.


Demokrasi tarihimizin en büyük şaibelerinden biridir bu seçim.

  

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