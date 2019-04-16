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AK Parti'den YSK'ya İstanbul için olağanüstü itiraz başvurusu

AK Parti'den YSK'ya İstanbul için olağanüstü itiraz başvurusu
AK Parti'den YSK'ya İstanbul için olağanüstü itiraz başvurusu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz İstanbul için olağanüstü itiraz dilekçesini YSK'ya sundu.

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptali ve yenilenmesi talepli olağanüstü itiraz dilekçesini Yüksek Seçim Kuruluna sundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un açıklamasından satırbaşları;

"İstabul'da seçimin yenilenmesi için YSK'ya başvurduk"

"Daha ilk akşamdan başlayarak maddi hataları düzeltmeye çalıştık. Maddi hata sayım sonuç çizelgeleri var. çizelgelerinden sandık sonuç tutanağına aktarılırken kaydırılan rakamlar var. birleştirme tutanaklarına girilirken küçültülen ve yok edilen rakamlar var"

"EĞER TÜM OYLAR SAYILSAYDI SEÇİM LEHİMİZE SONUÇLANACAKTI"

"Burada ilginç bir nokta var özellikle aktarmak istiyorum. Oyların sadece yüzde 10'u sayıldı. Kalanına ilçe seçim kurulları müsaade etmedi. İl seçim kurulu ve YSK'ya geldik. YSK da oyların tamamının sayılmasına müsaade etmedi. Ama ortada bir şüphe var ve gideremedik açıkçası. Daha tüm oyların yüzde 10'u sayılmışken, bu fark 13 bin 900'lere indi. Biz iddia ediyoruz, bunların tamamı sayılsaydı, şüpheleri ortadan kaldıracak adımlar atılsaydı bizim rakamlar gerçekti. Ve lehimize sonuçlanacaktı"

"Sayılan oyların \%85.6'sı AK Parti'nin aleyhine kaydedilmiş."

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