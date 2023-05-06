AK Parti'li Çamlı'dan Karamollaoğlu'na Kılıçdaroğlu tepkisi: "Kasetle göreve gelen adam mı dürüst?”



AK Parti İstanbul milletvekili adayları seçime sayılı günler kala çalışmalarına hız kazandırdı. İstanbul 2'nci Bölge Milletvekili Adayı Çamlı, seçim çalışmalarına bugün Esenler'de devam etti. Çamlı esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek onları 7 Mayıs'ta Atatürk Havalimanı Millet Bahçesinde düzenlenecek olan Büyük İstanbul Mitingine davet etti. 14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimleri için de desteklerini istedi. Çamlı, ziyaretlerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“Karşı taraf kendisini ayıplı hissediyor”

AK Parti İstanbul Milletvekili adayı Ahmet Hamdi Çamlı, “Ben sahanın önceki seçimlere nazaran daha güzel olduğunu düşünüyorum. Çünkü karşı taraf kendisini ayıplı hissediyor, üzüntülü hissediyor, mahcup hissediyor. O mahcubiyeti başka şekillerde dile getirip örtmeye çalışıyorlar ama karşı tarafın gardının düşük olduğunu görüyoruz. Çünkü 6'lı, 7'li, 8'li ittifak dediğimiz, çok birbirine benzemez çeşitlerin zorla dış güçler tarafından bir proje olarak ortaya getirildiği aşikar” dedi.

“Kasetle göreve gelen adam mı dürüst?”

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun CHP lideri Kılıçdaroğlu için oy istemesi hakkında konuşan Çamlı, "Temel ağabey Kayseri'de çıkmış, Kemal Kılıçdaroğlu'nun iyiliklerini ve dürüstlüğünü anlatıyor. Hey gidi Temel ağabey. Kayseri'de Kemal Kılıçdaroğlu gibi bir adamın dürüst olduğunu anlatıyor ve ona güvendiğini söylüyor. Kayserililere de oy vermelerini söylüyor. Kime oy versin Temel ağabey? Kasetle göreve gelen adam mı dürüst? Kasetle göreve gelen adamın milletvekili kiralayarak siyasi hayatımıza kazandırdığı kadın mı dürüst? Böyle bir acayiplik var” dedi.

“Yeşilköy Havalimanı'nda milyonlar olarak duruşumuzu sergileyerek göstereceğiz”

Çamlı konuşmasının devamında, "Muhalif kesime daha önce oy vermiş arkadaşların bu düşünceler içerisinde, bu düşünceler ve vatan evlatlığı, bayrak sevdası, millet sevdası, ümmet sevdası, milli ve manevi değerler arasında sıkıştığını ve tabii ki vatan, millet ve iman değerlerin galip geldiğini görüyoruz. Burada odaklandıkları nokta 20 yıldır millete kesintisiz hizmet eden Recep Tayyip Erdoğan'dır. Geçmişte Cumhur İttifakı içinde yer alan arkadaşlarda bir kavileşme görüyorum. Bu da 14 Mayıs gününde sandıklar açıldığı zamanı bize muştuluyor. Yarın da onun öncü muştusunu Yeşilköy Havalimanı'nda milyonlar olarak duruşumuzu sergileyerek göstereceğiz” dedi.

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