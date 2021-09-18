AK Partili eski Milletvekili Temel Yılmaz Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Yaklaşık 15 gün önce Ankara Şehir Hastanesi yoğun bakım servisinde aynı hastalığa yakalanan oğlu Güven Yılmaz'la tedavi altına alınan 68 yaşındaki Yılmaz, bugün sabah saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti.

Oğlunun yoğun bakım servisindeki tedavisi devam eden 4 çocuk babası Milletvekili Yılmaz'ın cenazesi ise toprağa verilmek üzere Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine getiriliyor. Yılmaz, 19 Eylül pazar günü Kelkit ilçe merkezindeki Küçük Camide kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanında toprağa verilecek. Milletvekili Yılmaz aynı zamanda Kelkit ilçesinin önceki dönem Belediye Başkanı Ünal Yılmaz'ın da ağabeyi.



Recep Ergin

