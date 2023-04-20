AK Partili milletvekili adayına gençlerden 'İlk oyum Erdoğan'a' sözü

AK Parti milletvekili adayları 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi çalışmalarına hız kazandırdı. İstanbul 2'nci bölge milletvekili adayı Emre Ustaosmanoğlu, esnafı ziyaret ederek Ramazan Bayramını kutladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayramın ilk günü Gaziosmanpaşa'daki bayramlaşma programına davet etti. Ustaosmanoğlu, Malatyalı bir depremzede ile de sohbet etti. Yıkılan evlerin en kısa zamanda yapılacağını ifade ederek depremzede vatandaşın desteğini aldı.

AK Parti İstanbul 2'nci bölge milletvekili adayı Orhan Narin de Gaziosmanpaşa'da sahadaydı. Narin ilk defa oy kullanacak gençlerle bir araya geldi. Gençlerden ilk oylarını AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vereceklerinin sözünü aldı. Daha sonra esnaf ziyaretlerinde bulunarak 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri için destek istedi.

“Cumhurbaşkanımız Gaziosmanpaşalılarla bayramlaşacak”

AK Parti İstanbul 2'nci bölge milletvekili adayı Emre Ustaosmanoğlu, “14 Mayıs seçimleriyle ilgili ziyaretlerde bulunuyoruz. Yarın bayram olduğu için hem vatandaşların bayramlarını tebrik ediyoruz hem de yarın Cumhurbaşkanımız 14.30'da Gaziosmanpaşalılarla bir araya gelerek bayramlaşacak. Gaziosmanpaşa'da yapılan hizmetlerin açılışlarını gerçekleştirecek. Bu anlamda Gaziosmanpaşalılar için çok büyük bir kısmet olduğunu düşünüyorum” dedi.

“Motivasyonumuz çok yüksek”

Esnafın tepkisi çok güzel olduğunu ifade eden Ustaosmanoğlu, "Milletimizin Cumhurbaşkanına desteğinin tam olduğunu görüyoruz. O anlamda sahadaki memnuniyet ve motivasyonumuz çok yüksek. İnşallah 14 Mayıs'ta rekor bir oyla insanlarımızı sevindireceğimizi düşünüyoruz. Ben ilk turda önceki seçimlerden daha yüksek bir oyla kazanılacağını görüyorum” dedi.

“Bizim başkanımız gönülden iş yapıyor”

Depremde evi hasar gören ve Malatya'dan İstanbul'a gelen Nail Karaman, "Bunu çözerse başkanımız çözer. Liderimiz çözer. Gerçekten de öyle. Gönülden iş yapmak da vardır. Normal iş yapmak da vardır. Bizim başkanımız gönülden iş yapıyor. Gönülden yapan kişiden korkmamak lazım. Gönülden söz verirse yapar zaten. Bunu yaparsa Recep Tayyip Erdoğan yapar. Başkanımızdır. Liderimizdir. Malatya merkezden geldik. 2 depremi orada atlattım” diye konuştu.

"İlk oyum AK Parti'ye desteklerini aldık”

Gençlerin ilk oyunu isteyen AK Parti İstanbul milletvekili adayı Orhan Narin, "Daha yeni 3 tane kardeşimiz ilk oyum AK Parti'ye desteklerini aldık. Gençlerden ümit yok diye konuşanların hepsi bu seçimde yanıldıklarını görecekler. Bize en büyük teveccüh gençlerimiz ve esnafımızdan yana olacak. Bizim endişemiz yok. Gaziosmanpaşa'da günümüz çok güzel teveccühlerle geçiyor. Cumhurbaşkanımıza karşı da büyük bir teveccüh var. Belediyemize karşı çalışmalarından dolayı insanların teşekkürleri var. Allah'ın izniyle biz bu seçimi alacağız. Esnafımız da gayet dirayetli. Onlara da hayırlı bayramlar diyerek ziyaretlerimizi tamamlıyoruz” şeklinde konuştu.

"İnsanları hep algı ve yalan dolanla kandırmaya çalışıyorlar”

Gaziosmanpaşa esnafı Turan Kayıkçı, “14 Mayıs seçimlerini inşallah alacağız. Çünkü bizim işimiz gerçeklerledir. Her zaman reisimizin arkasındayız. Çünkü o ne diyorsa yapıyor. İnsanları hep algı ve yalan dolanla kandırmaya çalışıyorlar ama o işler öyle olmuyor. Yapılan hizmetleri o insanlara bir liste halinde verseniz sabahtan akşama kadar okuyarak bitiremez. Dediğim gibi bizler umutluyuz. 20 senede güzel kazanımlar oldu. Ayasofya'nın açılması gibi güzel fırsatlar da elimize geçti. Şu anda da onun bereketini yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Caner Sönmez - Güvenç Açaroğlu

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