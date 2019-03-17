AK Partili milletvekili fındık üreticilerinin beklediği tarihi verdi

Fındık üreticilerinin umutla beklediği destek ödemelerinin Mart ayının son haftasında yapılacağını açıklayan AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, fındık üreticilerine 179 milyon 527 bin 145 TL ödeme yapılacağını söyledi. Öztürk yaptığı açıklamada, “Fındık ve diğer tarımsal üreticilerin her zaman yanında olduk ve onların sorunlarına çözüm bulmak için yoğun çaba gösterdik.

Hükümetimiz Tarım Bakanlığı aracılığı ile 2009 yılından itibaren fındık üretimine izin verilen alanlarda fındık üretimi yapan üreticilerimize fındık alan bazlı gelir desteği ödemesi yapmaktadır. 2016 yılı ürünü için toplam 75 bin 917 üreticiye 162,2 milyon TL fındık alan bazlı gelir desteği ile 10,4 milyon TL mazot ve gübre desteği ödemesi yaptık. 2017 yılında ise toplam 77 bin 221 üreticiye 164 milyon TL fındık alan bazlı gelir desteği ile 12,8 milyon TL mazot ve gübre desteği ödemesi yaptık. 2018 yılı ürünü için de tarımsal desteklemelerimizin ödemesini Mart ayının son haftasında yapacağız. Toplamda 171 bin 883 çiftçimize 192 milyon 204 bin 706 TL ödeme yapacağız. Bu ödemelerin 179 milyon 527 bin 145 TL'sini fındık üreticilerimize, 12 milyon 660 bin 540 TL'sini hayvancılık yapan üreticimize ve 17 bin 22 TL'sini de su ürünleri üreticilerimize yapacağız. Yapılacak ödemelerin bütün tarım üreticilerimize ve Giresunumuza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi.