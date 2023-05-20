AK Partili Milletvekili Yüksel: “Dış basında Türkiye'de demokrasinin çok iyi işlediği söyleniyor”



14 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından AK Parti İstanbul milletvekilleri yeniden sahaya indi. AK Parti İstanbul 3'ncü bölge Milletvekili Prof. Dr. Cüneyt Yüksel bugün çalışmalarına Bahçeşehir'deki semt pazarında devam etti. Yüksel, esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçimleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek istedi. Yüksel ziyaretlerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“Dış basında da Türkiye'de demokrasi çok iyi işlediği söyleniyor”

AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Cüneyt Yüksel, “Dış basında bundan önce Türkiye demokrasisi için söylenenleri hatırlayın. Bugün geldiğimiz noktada dış basında da şöyle söyleniyor. Türkiye'de gerçekten demokrasi çok iyi işlemekte. Hem demokrasi hem de hukukun üstünlüğü iyi işlemekte. Hukuk kurumları çok iyi görevini yaptı. Sonuç olarak baktığınızda ikinci turda cumhurbaşkanımızın büyük bir çoğunlukla seçimi kazanacağına inanıyorum” dedi.

“Vatandaşlarımız terörün tam olarak yok edilmesini istiyor”

Milletin ilk turda iradesini yansıttığını ifade eden Yüksel, “Şimdi de ikinci turda milletimiz sandığa giderek cumhurbaşkanımızın büyük bir teveccühle seçilmesini sağlayacaktır. Biz de hemen sahada çalışmalarımıza devam ettik. Sahada cumhurbaşkanımıza büyük bir teveccühün olduğunu gördük. Bazen vatandaşlarımızla sohbet ediyoruz. Vatandaşlarımız terörün tam olarak yok edilmesini istiyor. Kuzey Suriye'de bir terör devletinin kurulmasına vatandaşımız kesinlikle razı değil. Bizim terörle mücadelemiz sonuna kadar devam edecek” diye konuştu.

“Milletimiz parlamenter sisteme dönülmesine geçit vermedi”

Yüksel konuşmasının devamında, “Bir tarafta yerli ve milli bir hükümet, bir tarafta milleti için gece gündüz demeden çalışan bir cumhurbaşkanı var. Diğer tarafta kaos önerenler var. Seçimden önce parlamenter sisteme dönüşten bahsediliyordu. Milletimiz bir defa birinci turda milletvekili seçimlerinde bunun önünü tamamen kapatmış oldu. Dolayısıyla güçlendirilmiş parlamenter sistemden bahseden Akşener, ‘Ben başbakan olacağım' diyordu. ‘Bir oy bana, bir oy Kılıçdaroğlu'na diyordu. Günün sonunda ne oldu? Milletimiz parlamenter sisteme dönülmesine geçit vermedi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle devam edilmesini söylemiş oldu” açıklamasında bulundu.

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