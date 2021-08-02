AK Partili Ömer Çelik: 'Yanan alanların yapılaşmaya açılacağı yalan'

Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Küçükçınar Mahallesi'nde çıkan yangın yaklaşık 4 saatlik mücadele sonucu kontrol altına alındı. Ekipler bölgede soğutma çalışmalarını sürdürürken bölgeye gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Adana Valisi Süleyman Elban ve yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Çelik, “Bu köyümüzün etrafında bugün öğleden sonra bir yangın başladı. Yangının başlamasından birkaç dakika sonra bu kahraman orman teşkilatı yangına müdahale etmeye başladı.

Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Orman teşkilatındaki görevli arkadaşları Kozan'da, Aladağ'da ve Osmaniye'de gördüm. İçlerinde hiç uyumayanlar var ve bugün de buradalar. Biz bu arkadaşların hakkını ödeyemeyiz. Bölge müdüründen şube müdürüne hangisine teşekkür etsem 'Biz vazifemizi yapıyoruz' diyorlar. Alevlerin içerisinde kahramanca mücadele veriyorlar. Ağaçların canına, insanın canına, hayvanların canına, yeşil vatanın canına bir zarar gelmesin diye canla başla mücadele veriyorlar” diye konuştu.

“Hepimiz milletin emrindeyiz”

Yangın bölgelerinde ekiplerin canla başla mücadele ettiğini, yalan haberlerin ise ekiplerin moralini bozduğunu aktaran Çelik, şunları söyledi:

“Bu orman yangınlarını söndürme teknik kapasite, bilgi ve beceri gerektiren bir iş. Biz de onlara engel olmamak için yangın söndükten sonra geliyoruz ve destek vermeye çalışıyoruz. Bütün ekipler canla başla çalışıyor. Devlet milletin devleti, devlet vatandaşının yanında. Kimseye bir zarar gelmemesi için herkes vazife başında. Türkiye'nin her yerinde yangınları izliyoruz. Kulağımız her yerde. Kozan'da, Aladağ'da, Osmaniye'de ve Mersin'de yangınlarımız çıktı. Çok sayıda yalan haber yayılıyor. Gerek orman teşkilatının yangınlara kapasite gücüyle ilgili, onların mücadelesiyle ilgili. Burada bu mücadeleyi verirken siyasi parti falan yok. Hepimiz milletin emrindeyiz. Ne kadar imkan varsa buraya seferber ediliyor. Bu yalan haberleri yaymak, hele de bu yalan haberleri bazı siyasilerin yayması son derece ayıp oluyor ve bu kahramanca mücadele veren arkadaşlarımızın moralini bozuyor.”

“Yapılaşma ifadeleri yalan”

Yangınlardan sonra yanan bölgelerin yapılaşmaya açılacağı iddiaları hakkında da konuşan Ömer Çelik, “Bu ormanlar yandıktan sonra yapılaşmaya açılacakmış gibi ifadeler var. Bunların hepsi yalan. Ne için yapılıyor bu mücadele, insanımızın canını korumak için yapılıyor. Yeşil vatanı korumak için yapılıyor. Şu anda bir yandan bu arkadaşlarımız yangın ateşiyle mücadele ederken, bir yandan fitne ateşiyle mücadele ediyoruz. Bu yalan haberlerle fitne yayılması, insanımızın arasına nifak sokulması. Elde istihbarat yokken bazı grupların hedef gösterilmesi bu fitne ateşine odun taşımaktır. Yangın ateşini söndürmek için canlarını riske atan bu arkadaşlarımızın bu yaptıkları mücadeleye zarar vermekten başka bir şey olmaz. Çok sayıda arkadaşımız, farklı gruplardan, farklı partilerden arkadaşlarımız yangınlarla mücadele ediyor. Zaman zaman birileri çıkıyor ve genel başkan sıfatı da olsa bu yalanı söylüyor. Bunu yapmamak lazım. Burada canla başla mücadele veriliyor. Bütün bu arazide arkadaşlarımızın en büyük mutlulukları şuradaki evi kurtardıkları için mutlu oluyorlar. Helikopterler halen havada soğutma çalışmalarına mücadele veriyorlar” ifadelerini kullandı.

“Yeşil vatana zarar gelince kahroluyoruz”

Yeşil vatanın korunması için mücadelelerinin sürdüğünü aktaran Çelik, şunları kaydetti:

“Arkadaşlar günlerdir uyumadılar. Her seferinde geliyoruz birkaç dakika içerisinde yangına müdahale ediyorlar. Bu arkadaşların mücadelesi sürerken fitne ateşi çıkartmak olmuyor. Bu köylerde bir kişiye zarar gelse kahroluyoruz. Yeşil vatana zarar gelince de kahroluyoruz. Yeşil vatan yeşil olarak kalsın, buraların inşaata açılması asla söz konusu değil. Yapılan mücadele hem insanımızın hem de diğer canların hayatını korumak için verilen mücadele. Aynı şekilde yangının geniş alanlara yayıldığı bölgelerde arkadaşlarımız soğutma çalışmalarına devam ederken, bütün kurumlar da vatandaşların yanında oluyor. Hepimizin yapması gereken şey bu mücadeleye destek vermektir.”

Çelik, hem yangınlar hem de fitne ateşiyle mücadele edeceklerini sözlerine ekledi.



Umutcan İşledici - Elif Ayşenur Bay

