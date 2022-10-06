AK Partili Sarıeroğlu: '4 buçuk milyon kardeşimizin tamamı EYT çalışması içerisinde olacak'

Yeni yasama yılının açılışıyla birlikte milletvekilleri Mecliste yerlerini aldı. Yeni yasama yılının 1 Ekim'deki özel oturumuna katılan AK Parti Sosyal Politikalar Sorumlusu Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Keçiören'de düzenlenen “1 Ekim Yaşlılar Haftası” etkinliğinde aynı gün çeşitli televizyonlarda EYT ile ilgili yaptığı açıklamalar üzerine konuştu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu, "EYT'ye çok büyük bir beklenti var biliyorsunuz. Emeklilikte yaşa takılanlar burada da vardır. Bugün birkaç televizyon programında bununla ilgili açıklama yaptık. Yaklaşık dört buçuk milyon emekçimiz bu konuda bir çalışmanın artık sonlandırılmasıyla ilgili beklenti içerisinde. İnşallah 2022'nin sonunda bu çalışmayı meclisimizde yasalaştıracağız” ifadelerini kaydetti.

“4 buçuk milyon kardeşimizin tamamı EYT çalışması içerisinde olacak”

4 buçuk milyon emekçinin tamamının EYT kapsamında bekledikleri düzenlemeye kavuşmalarının sağlanacağını vurgulayan Sarıeroğlu, “Bu kapsamda biliyorsunuz geçmişte sosyal güvenlikle ilgili çok farklı uygulamalar var ama 1999 yılının Eylül ayından önce farklı bir sigortalılık içinde emekli sandığımız, bağ kurumuz SSK'larımızla ilgili şartlar vardı. Bu şartlar kapsamında bağ kur sigortalarımız, emekli sandığı işitirakçılarımız için kadınlar 7 bin 200 gün pirim öderlerdi. Erkekler 9 bin gün pirim öderlerdi. Yine SSK sigortalıları da kadınlarda 20 yıllık bir sigortalılık süresi vardı ve 5 bin günlük bir pirim ödeme gün sayısı aranıyordu. Yine erkeklerde 25 yıllık bir sigortalılık ve 5 bin günlük bir pirim ödeme gün sayısı aranıyordu. 1999 Eylül ayından itibaren buna bir yaş kriteri eklendi. Sonraki dönemlerde farklı düzenlemeler oldu. Bununla ilgili inşallah bu kapsamlarda olan 4 buçuk milyon emekçimizin tamamının EYT kapsamında o bekledikleri düzenlemeye kavuşmalarını da sağlayacağız. 4 buçuk milyon kardeşimizin tamamı EYT çalışması içerisinde olacak” diye konuştu.

“İçerikle ilgili sözün sahibi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Bilgindir”

Emeklilikte yaşa takılanların sorunlarının çözüme kavuşacağını ifade eden Sarıeroğlu, “Bugün bizim yaptığımız televizyonlardaki açıklamalardan dolayı farklı bakışlar olmuş. Acaba 'Kademeli mi olacak?' diye. İçerikle ilgili sözün sahibi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Bilgindir. Bakanımız bu konunun detaylarını açıklayacaktır. Biz sadece kapsamı söylüyoruz. Her kim kendini emeklilikte yaşa takılan olarak, az önce söylediğimiz eski şartlar varken farklı bir kural uygulaması sebebiyle o hakları kullanamamış ise bunların tamamı emeklilikte yaşa takılan olarak yapılacak düzenlemelerden faydalanmış olacak. Çok teknik bir alan bu teknik alanla ilgili bazen kullandığımız cümlelerde hızla yaptığımız zaman bir ayağa atlayabiliyoruz. Yanlış anlaşılmalar olabiliyor. Burada da özellikle bu hususları basınımız da varken tekrardan bir gündeme almak istedim. Emeklilikte yaşa takılanların inşallah sorunlarını çözeceğiz. 2 bin liradan az, GSM operatörlerine telefon borcu olan, doğal gaz borcu varsa, elektrik borcu varsa bunlarla alakalı icralık olduysa bu durumda olan vatandaşlarımızın bu borçlarının da iptaliyle alakalı da bir sürecimiz olacak. Yine gençlerimiz, yaşlılarımız her bir vatandaşımız için meclis açıldığında Salı gününden itibaren torba kanunlarımız, yeni düzenlemelerimiz, meclisimizde yaşlılarla ilgili yaşlı hakları komisyonumuz kuruldu. Onların çalışması sonucunda bizim anket çalışmalarımız soncunda çıkacak hususlarda düzenlemeler yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Doğukan Gürel - Mert Cerrahoğlu



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