AK Partili Şenocak: '23 Haziran'daki seçimin İstanbul'da AK Partili bir belediyeyle yönetileceğini temenni ediyoruz'

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Ramazan-ı Şerif'in ilk iftarında Başakşehir'de bir eve misafir oldu. Şenocak, evden ayrılırken Yüksek Seçim Kurulunun İstanbul'daki seçimin iptali ve 23 Haziran'da yeniden yapılması kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. Şenocak, “Daha öncesinde defalarca söylediğimiz gibi biz bu süreçte ilk günden bu güne söylediğimiz bir cümle vardı, 'şeffaf ve şaibesiz bir seçim' ve tüm itirazlar bunun üzerinde yapılmıştı. Bunun sonucunda YSK bu süreçle ilgili karar verecekti. İlk başından itibaren söylediğimiz başka bir şey, parti olarak Yüksek Seçim Kurulunun vereceği kararlara bu anlamda rıza göstereceğimizi söylemiştik. Bu süreçle alakalı da yapılan tüm toplantılar ve itirazlar sonucunda ilk gün ne söylediysek aynı şeyleri söylüyorduk, YSK hangi kararı alırsa alsın saygıyla karşılayacağımızı ifade etmiştik. YSK bugüne kadar olan itirazlarımızı değerlendirdiğinde bugün yapmış oldukları toplantıda İstanbul'daki seçimlerin yenilenmesine yönelik karar aldı. Bizde bu kararlardan dolayı YSK yetkililerine teşekkür ediyoruz. İnşallah önümüzdeki seçimin İstanbul halkımıza hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

YSK'nın seçimi iptal etme gerekçesine ilişkin Şenocak, “Bunlar çok net veriler, buna benzer verilerimiz vardı ama bunlar bariz özellikle sandık başkanları ve memur üyelerinin 19 bin küsur üzerinde bir sayı, 120'ye yakın imzasız cetvellerinden bahsediyoruz. Yüksek Seçim Kurulunun da bununla alakalı süreci iyi analiz ettiğini düşünüyoruz. İnşallah kararın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Yine şeffaf, şaibesiz bir seçim temenni ediyoruz. Bu anlamda yetkili organların tüm hazırlıklarını yapacağını diliyorum. İnşallah önümüzdeki seçimlerin İstanbul halkımıza hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

“23 Haziran'daki seçimin ardından İstanbul'un AK Partili bir belediyeyle yönetileceğini temenni ediyoruz”

Gönül sofrasına misafir olduklarını anlatan Bayram Şenocak, “Bu akşam buradayız, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmişinden başlattığı geleneksel hale gelen gönül soframızda Şükriye ablamızın evine misafir olduk. Eşiyle beraber bu akşam bizde burada gönüllerimizi iyileştirip iftar sofrasında beraber olduk. 23 Haziran'da teşkilat olarak bizler bugüne kadar olduğu gibi aynı gayret ve tempoyla çalışacağız. 23 Haziran'daki seçimin ardından İstanbul'un AK Partili bir belediyeyle yönetileceğini temenni ediyoruz” şeklinde konuştu.

Volkan Kayalar