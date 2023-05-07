AK Parti'nin 'Büyük İstanbul Mitingi' bugün! Cumhurbaşkanı Erdoğan halka seslenecek

AK Parti İstanbul Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Atatürk Havalimanı'nda bugün saat 16.00'da gerçekleştirilecek "Büyük İstanbul Mitingi"nde, AK Parti'nin İstanbul seçmeni seçime 1 hafta kala "Türkiye Sana Emanet" diyerek buluşacak.

Alana girişler başladı

AK Parti Büyük İstanbul Mitingi'nde kapıların açılmasının ardından vatandaşlar ellerinde bayrakla koşarak alana girmeye başladı.

AK Parti İstanbul tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Havalimanı'nda bugün 'Büyük İstanbul Mitingi' düzenleniyor. Günlerdir yapılan hazırlıkların ardından miting için bugün saat 11.00 sıralarında vatandaşlar için kapılar açıldı. Güvenlik kontrolünden geçen vatandaşlar ellerinde bayraklarla miting alanına koşarak girdi. Miting alanına girişler devam ediyor.

Basın mensuplarından yoğun ilgi

AK Parti tarafından bugün saat 16.00'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek olan "Büyük İstanbul Mitingi" için kapılar açıldı. Mitingi takip etmek için akreditasyon alan bin kişinin üzerinde basın mensubu da kendilerine ayrılan alana geldi. Yerli ve yabancı basın mensuplarının mitinge yoğun ilgi gösterdiği görüldü.

"Artık Avrupa'nın da, ulusal anlamda tüm dünyanın da ilgi gösterdiği bir miting olacak"

Mitingi takip etmek üzere alana gelen TGRT haber spikeri Mehmet Aydın, “Büyük İstanbul Mitinginde yaklaşık bine yakın basın mensubu var. Bu anlamda gerçekten iyi hazırlanmış bir organizasyon olmuş. Büyük İstanbul Mitingi seçime bir hafta kala son viraj. Son düzlükte artık partiler son argümanlarını kullanacaklar. Hem ulusal hem de uluslararası tüm basın mensuplarının burada olduğunu görüyoruz. Binin üzerinde basın mensubu var. Sadece Türkiye'nin ilgi gösterdiği bir miting olmaktan çıkıyor. Artık Avrupa'nın da, ulusal anlamda tüm dünyanın da ilgi gösterdiği bir miting olacak. Çünkü stratejik öneme de sahip olan bir miting” dedi.

Miting öncesi alanda yerini alan TGRT Haber Muhabir Kaan Kalyoncu ise “İstanbul bugün önemli bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. AK Parti, Büyük İstanbul Mitingini gerçekleştirecek. Şu an itibariyle kapılar açıldı. Bizler de basın olarak yerimizi aldık. Sadece Türkiye'deki basın mensupları değil, dış basının da yoğun ilgisi var. Toplamda bin 200 basın mensubu burada yerini aldı. Neler olacağını biz de merakla bekliyoruz” diye konuştu.

Yüz binlerce vatandaş Büyük İstanbul Mitingi'ne akın ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün Atatürk Havalimanı'nda saat 16.00'da Büyük İstanbul Mitingi düzenlenecek. Mitinge gitmek isteyen yüz binlerce vatandaş Atatürk Havalimanı'na doğru yola çıktı. Çok sayıda vatandaş hem şahsi araçlarıyla hem minibüslerle hem de toplu taşıma araçlarıyla miting alanına doğru ilerledi. Ellerinde Türk bayrakları ve AK Parti bayrakları taşıyan vatandaşlar coşkuyu adeta sokaklara taşıdı. Miting alanının girişlerinde yoğun kalabalık dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mitinge saat 16:00'da katılacak

Bugün gerçekleştirilecek mitingde vatandaşların alana girişleri 11.00 itibarıyla başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitinge saat 16.00 itibarıyla katılması bekleniyor.

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