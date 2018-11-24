AK Parti'nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cumali Atilla oldu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde 40 ilin belediye başkan adayını tanıttı. Erdoğan, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayını kayyum olarak göreve devam eden Cumali Atilla olarak açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atilla'nın Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğunu açıklamasının ardından salonda alkış tufanı koptu.

Cumali Atilla, 1 Kasım 2016 tarihinde Ankara'nın Etimesgut Kaymakamlığı görevinden kayyum olarak Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği görevine atanmıştı.

