AK Parti'nin eski Menemen İlçe Başkanının iş yerine taşlı saldırı

Olay, dün gece saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Eski AK Parti Menemen İlçe Başkanı İdris Akkoyun'un muhasebecilik yaptığı iş yerinin camları, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce taşla kırıldı. Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, olay yerinde incelemede bulundu, çevredeki binaların güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan saldırının çirkinliğine dikkat çeken Akkoyun, “Sabah iş yerime geldiğimde iş yerimin camı taş atılarak kırılmıştı. İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler incelemelerini yaptı. Kendini bilmez birkaç kişinin yaptığı bu tür saldırılar bizi yıldıramaz ve yolumuzdan alıkoyamaz” dedi.

Ak Parti Menemen İlçe Başkanı Muzaffer Sıtkı Yüksel, yapılan saldırıyı nefretle kınadıklarını ifade ederek, faillerin yakalanıp biran önce adalete teslim edilmesini beklediklerini, bu saldırıların basit bir saldırı olmadığını ve takipçisi olacaklarını bildirdi. MHP Menemen İlçe Başkanı Ali Rıza Bölük, çirkin saldırı sonrasında Akkoyun'u iş yerinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Bölük "İnsanların sabırlarıyla oynuyorlar, bu saldırı kabullenilecek bir şey değildir" dedi.

AK Parti'nin 31 Mart'ta Menemen Belediye Başkan Adayı olan Durmaz Bayraktar'da sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "İdris Akkoyun yalnız değildir" diyerek yapılan saldırıyı kınadı. Bayraktar, “Menemen'de derebeyliğin geldiği son nokta eski ilçe başkanımız İdris Akkoyun'a ait iş yerinin camlarının kırılmasıdır. Bu olay basit bir cam kırma hadisesi değildir. Yerel seçimlerden sonra karşıt görüşlü belediye çalışanlarını işten çıkarma, özel iş yerlerinde çalışan muhalif kişilerin patronlarına baskı yapılarak bu kişilerin işten çıkarılmaları, sosyal medyada aleyhe yorum yapan kişilerin aranarak tehdit edilmeleri, belediye yetkililerinin İdris Akkoyun'u hedef gösteren nefret söylemleri, marjinal grupların belediye nezdinde edindikleri itibar bizi bu noktaya getirmiştir. Bu sefer çizgiyi aştınız. Bu olay en üst düzeyde takip edilecek taşı atan el, taşı temin eden el, eli yönlendiren, teşvik eden kim varsa ortaya çıkacak” ifadelerini kullandı.

Polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ayhan Ederoğlu