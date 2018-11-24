AK Parti'nin Kahramanmaraş Belediye Başkan adayı Hayrettin Güngör kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde Kahramanmaraş Belediye Başkan adayının Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hayrettin Güngör olduğunu açıkladı. Peki Hayrettin Güngör kimdir?

Hayrettin Güngör kimdir?

Hayrettin Güngör, 1965 yılında Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde doğmuştur. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden 1987 yılında mezun oldu.

Polis Akademisi “Özel Eğitim Bölümüne” bir süre devam etti. Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı'nı tamamlayarak “kamu yönetimi uzmanı” unvanını aldı. Kısa süre Mali Müşavirlik yaptı ve Türkiye Vakıflar Bankası'nda Mali Analist olarak bir süre çalıştı.

1990 yılında stajyer kontrolör olarak göreve başladığı İçişleri Bakanlığı'nda kontrolörlük, baş kontrolörlük gibi mesleğin belirli aşamalarını tamamladı ve uygulamada İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörü olarak birçok belediye ve bağlı idarenin denetimi ve soruşturmasında bulundu.

2004 yılında getirildiği “İçişleri Bakanlığı Kontrolörler Başkanlığı” görevini 23.09.2008 tarihine kadar yürüttü. 23 Eylül 2008 tarihinden itibaren “Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreterliği” görevini üstlendi. İçişleri Bakanlığı kontenjanından bir dönem (2006-2009) “Devlet Muhasebe Standartları Kurulu Üyesi” olarak görev yaptı.