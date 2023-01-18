AK Parti'nin seçim beyannamesi 23 farklı başlıktan oluşacak

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 6 başlıktan oluşan seçim beyannamesi 23 başlığa çıkarıldı. Yeni anayasanın ise beyannamede ilk sıralarda yer alması bekleniyor. Beyannamenin en önemli başlıkları kadın, aile ve gençler olarak belirlendi. Terör ve dış politika önemli başlıklardan biri olacak.

Perşembe günü saat 11.00'de başörtüsüne yönelik bir komisyon olacak. AK Parti kaynaklarına göre talep, başörtüsünde Anayasa değişikliğine yönelik referanduma gidilmemesi ve Mecliste bu işin bitirilmesi yönünde. Kaynaklar, CHP içerisinde başörtüsüne karşı bir direnç olduğunu da ifade etti.

Mehmet Kalay



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