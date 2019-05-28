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AK Parti'nin seçim kampanyası şekillendi: Ne dediysek yaptık yine biz yaparız

AK Parti'nin seçim kampanyası şekillendi: Ne dediysek yaptık yine biz yaparız
AK Parti'nin seçim kampanyası şekillendi: Ne dediysek yaptık yine biz yaparız

Cumhur İttifakının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın seçim sloganı belirlendi.

Yıldırım'ın seçim kampanyasının ana sloganı “Ne dediysek yaptık, yine biz yaparız” oldu. Kampanya kapsamında, Yıldırım'ın İstanbul'a yapılan hizmetlerde önemli katkıları olduğu seçmene anlatılıyor. Hem tarihi hem de stratejik konumu nedeniyle dünyanın mega kentlerinden biri olan İstanbul'un en büyük yatırımlara, AK Parti döneminde kavuştuğu, eğitimden sağlığa, ulaşımdan teknolojiye kadar pek çok yatırımın bu dönemde hayata geçirildiği vurgulanıyor.

YATIRIMLAR HATIRLATILACAK
Binali Yıldırım'ın seçim kampanyası süresince kullanılacak afişlerde Yavuz Sultan Selim Köprükü, İstanbul Havalimanı, Çamlıca Camisi, iki kıtayı denizin altından birbirine bağlayan Marmaray ve tüp geçit, yeni metro ve raylı sistemler, otoyollar gibi dev projeler yer alıyor. Afişlerde ayrıca, AK Parti döneminde İstanbul'a toplamda 303 Milyar TL yatırım yapıldığı da tekrar hatırlatılıyor.

Türkiye Gazetesi

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