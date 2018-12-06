AK Parti'nin Tunceli Başkan adayı Gökhan Arasan kimdir? Ne iş yapar?

AK Parti'nin Tunceli Başkan adayı Gökhan Arasan kimdir? Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Tunceli Belediye Başkan adayının Gökhan Arasan olduğunu açıkladı. Peki Gökhan Arasan kimdir?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan,aralarında Tunceli'ninde bulunduğu 14 ilin belediye başkan adayını açıkladı. Erdoğan, Tunceli Belediye Başkan adaylarının Gökhan Arasan olduğunu söyledi.

Gökhan Arasan Kimdir?

1979 yılında Tunceli'de dünyaya gelen Gökhar Arasan, İlk,orta ve lise öğrenimimi Tunceli'nde tamamladı.Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel ilişkiler bölümünü mezunu olan Arasan Halk eğitim Merkezinde Bilgisayar öğretmenliği yaptıktan sonra, Bilişim ve Güvenlik Sistemleri üzerine kendi işini kurdu.

Kendi firmasının yöneticiliğini ve AK Parti Tunceli İl Başkan Yardımcılığını yürüten Arasan, evli ve 2 çocuk babası.