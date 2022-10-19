AK Parti'ye katılan Milletvekili Çelebi: 'Elimden gelen desteği vermeye geldim'

CHP'den Memleket Partisi'ne geçen ve son olarak oradan da istifa eden bağımsız milletvekili Mehmet Ali Çelebi, AK Parti'ye katılmıştı. AK Parti Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının partiye katılmasıyla ilgili sorularını cevaplayan Çelebi, “Çok olumlu bir görev. Milli konulardaki tutumumuz belli. AK Parti ailesinin ve Cumhur İttifakı'nın görüşleri de belli. Elimden gelen desteği vermeye geldim” dedi.

Ahmet Umur Öztürk

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