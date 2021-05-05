Ak pelikanların gökyüzündeki dansı havadan görüntülendi

Bursa'nın Karacabey ilçesinin kıyı kesimleri ve Uluabat Gölü havzasını her yıl binlerce ak pelikan ziyaret ediyor. Bahar aylarının gelmesiyle gökyüzünde güzel görüntüler oluşturan pelikanlar, tarlaların ve gölün üzerinde süzülerek güneşin keyfini çıkarıyor. Hava akımını yakalayan pelikanlar aynı anda yerden yüzlerce metre yükseklikte uçmanın zevkini yaşarken, kuşların görüntüsü izleyenleri de büyülüyor. Pelikanların eşsiz görüntüleri drone ile havadan da görüntülenirken, yaz boyunca misafir olacakları toprakları bir kez daha keşfettiler.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da Avrupa Leylek Köyü Eskikaraağaç'ın sadece leylekleriyle değil, tüm kuşlarıyla güzel olduğunu vurgulayarak, “Bu çerçevede Uluabat Gölü'nün kıyısındaki Eskikaraağaç Mahalle'mizdeki bu alanı doğal bir kuş cenneti olarak da geliştirmek istiyoruz. Az öncede gördüğünüz gibi pelikanların buradan uçuşunu keyifle izledik. Eskikaraağaç sadece leylekleriyle değil, farklı kuş ve canlı türleri ile de anılacaktır. Bizde Karacabey Belediyesi olarak çocuklarımıza, gençlerimize, vatandaşlarımıza, doğa ve hayvan sevgisini yerleştirmek için bu tür faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz” diye konuştu.

Samet Doğru - Uğur Uslubaş