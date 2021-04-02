Ak-Pres'e prestijli ödül

British Safety Council tarafından düzenlenen ve dünyanın en prestijli ödülleri arasında gösterilen Uluslararası İş Güvenliği Ödülleri (International Safety Awards) sahiplerini buldu. Bu yıl 63'üncü kez düzenlenen yarışmada, Küçükoğlu Holding bünyesinde faaliyet gösteren Ak-Pres'in Sakarya Fabrikası'na ‘Liyakat' ödülü verildi.

Aldıkları ödül hakkında açıklama yapan Ak-Pres Sakarya Fabrikası Direktörü Aykut Göcekli, iş güvenliği alanında en yetkin kuruluşlarından biri olan British Safety Council'in düzenlediği yarışmada aldıkları ödül ile iş sağlığı ve güvenliği alanındaki başarılarını perçinlediklerini söyledi. Yarışmaya Dünya genelinde 600, Türkiye'den de 100 dolayında firmanın katıldığını belirten Göcekli, böyle bir yarışmada çok prestijli bir ödül almalarının motivasyonlarını daha da arttırdığını ifade etti.

Aykut Göcekli, 1985 yılında temelleri atılan Küçükoğlu Holding'in, otomotiv, inşaat, perakende ve sigorta sektörlerinde faaliyet gösterdiğini de belirtti. Yüzde 100 yerli bir kuruluş olarak; İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Slovenya'nın Koper şehrinde, 110 bin metrekare alanda faaliyet gösterdiklerini söyleyen Göcekli, iştiraklerinde yaklaşık bin 600 kişiye istihdam sağladıklarını kaydederek, Dünya devi otomotiv firmaları için üretim yaptıklarını, insana saygı ve sürekli gelişimin gruplarının ana felsefesi olduğunu belitti.

Göcekli, sözlerini şöyle tamamdı: “Holdingimizde 2025 Stratejik Planımız doğrultusunda istikrarlı ve sürdürülebilir büyümeye devam ediyor”.