Akar: S-400'ler ekimde kurulacak

Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar, S-400 Hava Savunma Sistemi'nin ekimden itibaren kurulmaya başlanacağını söyledi. Gündemle ilgili değerlendirmede bulunan Bakan Akar, Türkiye'nin 90'lı yıllardan itibaren ciddi hava ve füze tehdidi altında olduğunu ifade etti. Bunun öngörülmesinin ardından o günlerden başlanarak hava savunma sistemlerinin temini için çalışma yapıldığını dile getiren Akar, 2011'den sonra bu durumun yoğunlaştığını söyledi. Bakan Akar “Türkiye artık pazar olmaktan bıktı. Ortak üretim yapacağız, teknoloji transferi yapacağız, biz de üretici olacağız. Dolayısıyla biz de artık geldiğimiz noktanın bilincindeyiz” dedi. Bu konuda Ruslarla mutabık kalındığını, imzaların atıldığını, tedarik sürecinin kesinleştiğini anlatan Akar “S-400'ler önümüzdeki günlerde gelmeye başlayacak. Ekimden itibaren kurulmaya başlanacak. Nerelerde olacağı konusunda Hava Kuvvetleri çalışmaları sürdürüyor. Yerleri belirlendiği zaman paylaşacağız. Bizim S-400 almamız bir tercih olmanın ötesinde zorunluluk. 82 milyon vatandaşımızı korumak ve kollamak zorundayız. Neye karşı? Hava ve füze tehdidine karşı. Bu sebeple yaptığımız bir çalışmanın ürünü ve sonucu bu” değerlendirmesinde bulundu.

RUSYA'YA HEYET GİDECEK

S-400'lerin teslimatı ve Türk askerinin eğitimi konusunda nasıl bir yol haritası izleneceği ise teslimata az bir süre kala netleşmeye başladı. Askerî yetkililerden edinilen bilgiye göre önümüzdeki aylarda TSK'dan 100 kişilik askeri bir heyet Rusya'ya gidecek. Ruslar kabul işlemleri, kontrol kurallarını anlatacak. Teslimattan sonra sistemlerin kontrolü Türk tarafında olacak. Eğitimlerin ise Rusya'nın füze ve hava savunma sistemlerini test ettiği Kapustin Yar Tesislerinde icra edilmesi planlanıyor.

S-400 ALIRSANIZ SONUCU AĞIR OLUR

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Charles Summers, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri almasının iki ülkenin askerî ilişkileri açısından ağır sonuçları olacağını söyledi.

Summers, Pentagon'da düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Türkiye'nin Rusya'dan S-400 almasına ilişkin Summers, “Türkiye, S-400'leri alırsa bunun askerî ilişkilerimiz bakımından ağır sonuçları olur. F-35 ve Patriotları almaları söz konusu olmaz” dedi. Sözcü, “Bir NATO müttefikine yönelik ‘Ağır sonuçları olur' ifadesi ile ne demek istiyorsunuz?” sorusuna cevap verirken, önceki sözlerini tekrarlayarak, “F-35 ve Patriotları alamayacaklar, bunu kastediyorum” vurgusunu yaptı.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün sabah Sözcü Summers'ın açıklamasından önce F-35'lerin alımıyla ilgili şunları söylemişti: “Burada yaptığımız çalışmanın, diğer taraftan bir ortaklık çerçevesinde tasarlanıp, ortaklık çerçevesinde üretimine başlanılan ve şu anda pilotlarımız eğitim almak için Amerika'da faaliyetlerini sürdürürken bakım personelimiz, teknik personelimiz, astsubaylarımız orada eğitimlerini sürdürürken, ‘Biz, size F-35'i vermeyebiliriz' denilmesi, hiçbir şekilde ne hukuka ne de akla uygun.”

AYNI ANDA 80 HEDEFİ VURUYOR

Dünyada kullanımda olan en iyi hava savunma sistemlerinden biri olarak gösterilen S-400, insanlı ya da insansız her türlü hava aracının yanı sıra hem seyir hem de balistik füzeleri imha etme kapasitesine sahip. Azami menzili 400 kilometre, ulaşabildiği en yüksek irtifa ise 30 kilometre. Ayrıca, her hedefe iki füze kilitleyerek, eşzamanlı olarak 80 hedefi vurabiliyor. Sistemin içinde yer alan bir füzenin ağırlığı 1.8 ton, uzunluğu sekiz metre ve çapı da yaklaşık 50 santimetre. Ayrıca 145 kilograma kadar savaş başlığı taşıyabiliyor.

Türkiye Gazetesi