Akaryakıt istasyonlarının karşısında araç alev alev yandı

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Milli Egemenlik Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Necla K.'ya ait Peugeot marka 06 F 4256 plakalı araçtan seyir halinde dumanlar çıkmaya başladı. Araç sürücüsü durumu hemen fark ederek aracı yol kenarına çekip itfaiye ekiplerine haber verdi. Aracın yandığı anlarda çevredeki vatandaşlar ve sürücüler aracın patlama riski nedeniyle büyük panik yaşadı.

Emre Can Bayram



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