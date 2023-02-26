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Akaryakıt istasyonu alev alev yandı, ekipler söndürmek için seferber oldu

Akaryakıt istasyonu alev alev yandı, ekipler söndürmek için seferber oldu
Akaryakıt istasyonu alev alev yandı, ekipler söndürmek için seferber oldu

Sakarya’nın Arifiye ilçesi D-650 kara yolunda akaryakıt istasyonu alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin söndürmek için seferber olduğu yangın, uzun uğraşlar neticesinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

Akaryakıt istasyonu alev alev yandı, ekipler söndürmek için seferber oldu - Tıkla İzle

D-650 karayolu Yukarıkirazca Mahallesi mevkiinde bulunan akaryakıt istasyonunda henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Alevlere teslim olan istasyondaki yangının haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangını söndürmek için seferber oldu. Yangın, uzun uğraşlar neticesine kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın neticesinde akaryakıt istasyonunun ofis bölümleri ve bir benzin dolum noktası kullanılamaz hale geldi. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.
 

Orkun Kaya
 

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