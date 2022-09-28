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Akaryakıt istasyonuna inen helikopteri görenler gözlerine inanamadı

Akaryakıt istasyonuna inen helikopteri görenler gözlerine inanamadı
Akaryakıt istasyonuna inen helikopteri görenler gözlerine inanamadı

Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun bahçesine iniş yapar helikopter şaşkınlığa neden oldu, petrol istasyonunda bulunan bir tankerden yakıt alan helikopter sosyal medyada da gündem oldu.

Akaryakıt istasyonuna inen helikopteri görenler gözlerine inanamadı - Tıkla İzle

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde akaryakıt istasyonuna inen helikopteri görenler gözlerine inanamadı. Bu anlar istasyonun güvenlik kameraları ile kayıt altına alındı. Kaydedilen görüntüler sosyal medyada "akaryakıtı biten helikopter akaryakıt istasyonuna acil iniş yaptı" şeklinde paylaşılsa da durum aslında görülenden biraz farklıydı.
İlçede şaşkınlığa neden olan helikopterin TEİAŞ adına yüksek gerilim hatlarının kontrolünü yapan özel bir enerji firması tarafından kiralandığı öğrenildi. Helikopterin planlı olarak istasyonu iniş yaparak özel helikopter yakıtı aldığı anlaşıldı.

Onur Erden

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