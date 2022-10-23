Akaryakıt istasyonunda drift atan sürücü yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri "güvenli trafik" ilkesi doğrultusunda trafiği tehlikeye atan ve vatandaşların canını hiçe sayan magandalara karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonu içerisinde pompa etrafında drift atan araç sürücünün bir kaza sonrası faciaya davetiye çıkartması güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde pompadan yakıt alan bir aracın daha sonra pompa etrafında drift attığı görüldü. Drift atan sürücü S.E., seyir halinde denetim yapan polis ekipleri tarafından yakalandı.

İbrahim Yetkin



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