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Akaryakıt istasyonunda drift atan sürücü yakalandı

Akaryakıt istasyonunda drift atan sürücü yakalandı
Akaryakıt istasyonunda drift atan sürücü yakalandı

Konya’da biri akaryakıt istasyonunda olmak üzere üç farklı yerde drift atan 3 sürücü, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Sürücülere toplam 30 bin 52 lira cezai işlem uygulanırken, araçlar trafikten men edildi. Sürücülerin ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.

Akaryakıt istasyonunda drift atan sürücü yakalandı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri "güvenli trafik" ilkesi doğrultusunda trafiği tehlikeye atan ve vatandaşların canını hiçe sayan magandalara karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonu içerisinde pompa etrafında drift atan araç sürücünün bir kaza sonrası faciaya davetiye çıkartması güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde pompadan yakıt alan bir aracın daha sonra pompa etrafında drift attığı görüldü. Drift atan sürücü S.E., seyir halinde denetim yapan polis ekipleri tarafından yakalandı.

İbrahim Yetkin
 

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