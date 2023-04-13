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Akaryakıt istasyonunda drift çılgınlığı kamerada

Akaryakıt istasyonunda drift çılgınlığı kamerada
Akaryakıt istasyonunda drift çılgınlığı kamerada

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde akaryakıt istasyonunda drift çılgınlığı kameraya yansıdı.

Olay, Zafer Mahallesi İstanbul yolu üzeri Önerler kavşağında bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde benzinliğe gelen bazı araçların drift attığı anlar kameraya yansıdı. Araç sürücülerinin çevreye rahatsızlık veren drift şovu, akaryakıt istasyonu personelinin yanı sıra yakıt almaya gelen müşterilerin de tepkisini çekiyor. Drift atılmasından rahatsız olduklarını belirten çalışanlar sürücülere, istasyon içerisi ve çevresinde drift atmamaları yönünde çağrıda bulunarak duyarlı olmaya davet etti.

Hüseyin Tayyar

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