Akaryakıt istasyonunda karşılaştığı husumetlisini öldürdü

Olay, Kastamonu merkez ilçesi Kastamonu-İnebolu karayolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet olan Muhammed Can Köse ile A.C. akaryakıt istasyonunda karşılaştı. Ardından aralarında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında A.C.'den kaçan Köse, lokantaya sığındı. A.C., arkasından gittiği Köse'ye tabancası ile ateş etti. Kanlar içinde kalan Muhammed Can Köse hayatını kaybederken, A.C. ise aracıyla olay yerinden kaçtı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Muhammed Can Köse'nin cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Vedat Yunus İkizoğlu



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.