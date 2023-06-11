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Akaryakıt istasyonunda pompalı dehşet

Akaryakıt istasyonunda pompalı dehşet
Akaryakıt istasyonunda pompalı dehşet

Eyüpsultan'da bir akaryakıt istasyonunda tartıştığı kasiyere pompalı tüfek doğrultan şahıs, ortalığı birbirine kattı. Markette bulunan bir polis memuru, zanlıyı etkisiz hale getirdi. O anlar kameraya yansıdı.

Akaryakıt istasyonunda pompalı dehşet - Tıkla İzle

Olay, önceki akşam saatlerinden Eyüpsultan Alibeyköy'de bulunan akaryakıt istasyonunda yaşandı. Öğle saatlerinde akaryakıt istasyonu marketinde kasiyerle tartışan şahıs, akşam saatlerinde pompalı tüfekle geri geldi. Pompalı tüfekle markete dalan zanlı, kasiyerin yanına gitti. Ortalığı birbirine katan zanlı, markette tesadüfen bulunan bir polis memurunca engellendi. Saldırgan daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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