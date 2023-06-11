Akaryakıt istasyonunda pompalı dehşet

Olay, önceki akşam saatlerinden Eyüpsultan Alibeyköy'de bulunan akaryakıt istasyonunda yaşandı. Öğle saatlerinde akaryakıt istasyonu marketinde kasiyerle tartışan şahıs, akşam saatlerinde pompalı tüfekle geri geldi. Pompalı tüfekle markete dalan zanlı, kasiyerin yanına gitti. Ortalığı birbirine katan zanlı, markette tesadüfen bulunan bir polis memurunca engellendi. Saldırgan daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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