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Akaryakıt kaçakçılığı yapan 3 kişi yakalandı

Akaryakıt kaçakçılığı yapan 3 kişi yakalandı
Akaryakıt kaçakçılığı yapan 3 kişi yakalandı

Kayseri Kaçakçılık ve Organize suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada kaçak akaryakıt sattığı belirlenen 3 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak akaryakıt satışı yaptığı bilgisi alınan bir iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda, iş yerinde tırlara on numara yağ olarak tabir edilen yakıt karışımı dolumu yapan E.Ş, R.B ve M.E.T isimli şahıslar suçüstü yakalandı. 

Şahısların iş yerinde, 1 adet 540 litre akaryakıt karışımlı dolum kazanı ve kazana bağlı 1 adet yakıt pompası ele geçirilerek el konuldu. Suçüstü yakalanan E.Ş, R.B ve M.E.T ise gözaltına alınarak Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında soruşturma başlatıldı.  

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