Akaryakıt tankeri ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, bugün saat 18.15 sıralarında Isparta-Antalya karayolunun 21. kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Isparta'dan Antalya istikametine seyreden Veysel G. yönetimindeki 07 NOS 02 plakalı otomobil, havanın yağışlı olması sonucu zeminin kayganlaşması nedeniyle kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Murat S. idaresindeki 07 ZH 177 plakalı akaryakıt tankeriyle çarpıştı. Çarpışmada tanker, otomobilin arka kısmını biçtikten sonra yon kenarında güçlükle durabildi. Feci kazada, otomobil sürücüsü Veysel G. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan İbrahim T., Orkun A. ve Hande K. yaralandı. Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla çeşitli hastanelere sevk etti. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, araçlarda ise maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Feti Kılıç

