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Akaryakıt tankerleri çarpıştı: 1 yaralı

Akaryakıt tankerleri çarpıştı: 1 yaralı
Akaryakıt tankerleri çarpıştı: 1 yaralı

Kırıkkale’de, seyir halinde ilerleyen 2 akaryakıt tankerinin çarpışması sonucu çekicinin içinde sıkışan sürücü yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Çorum D-200 Karayolu'nun 53. Kilometresindeki Türkiye Şoförler Federasyonu Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde ilerleyen Rafet Çiftçi'nin (44) kullandığı 71 BC 8369 plakalı akaryakıt tankeri ile Abdullah Deniz idaresindeki 47 LB 045 plakalı çekicinin römorkuna arkadan çarpması sonucu sürücü Rafet Çiftçi (44) çekici kabinin içinde sıkışarak yaralandı.

Olay yerine 112 Acil Servis, Kırıkkale Belediyesi İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen çekicinin sürücüsü Çiftçi, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartıldı. Daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Çiftçi'nin bacaklarında kırıkların olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

Hasan Ay


 

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