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Akaryakıt yüklü tanker şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Akaryakıt yüklü tanker şarampole yuvarlandı: 3 yaralı
Akaryakıt yüklü tanker şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Malatya'nın Kuluncak ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği akaryakıt yüklü tanker, şarampole yuvarlandı. Kazada 3 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Sofular Mahallesi'nde meydana gelen kazada 60 TV 248 plakalı akaryakıt yüklü tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan Abdurrahman Çalış, Aydın Çalış ve Ümit Çalış yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 sağlık ve itfaiye ekipleri ekipleri tarafından çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Malatya'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza sonrası itfaiye ekipleri devrilen tankerde olası yangına karşı önlem alarak soğutma çalışması yaptı.

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