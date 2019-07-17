Akaryakıt yüklü tankerde yangın

Edinilen bilgilere göre olay, Denizli-Antalya karayolunun 32. kilometresinde meydana geldi. 4 ton benzin ve yaklaşık 20 ton mazot taşıyan Ahmet Ü. idaresindeki 35 HD 8943 plakalı tankerden seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı. Aracın ön kısmından dumanlar çıktığını gören sürücü tankeri durdurarak 112 Acil Çağrı merkezini arayıp yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler aracın kupa diye adlandırılan ön kısmından çıkan alevlere köpük ve su ile müdahale etti. Yangın itfaiyenin zamanında ve hızlı müdahalesiyle akaryakıt bulunduğu tanker kısmına sıçramadan söndürüldü. Olay yerine gelen polis ekipleri ise patlama ihtimaline karşı karayolunda trafiği yaklaşık yarım saat durdurdu. Yangın yarım saatin sonundan kontrol altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Osman Başpınar - Murat Kocabaş

