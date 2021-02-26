‘Akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı' operasyonunda ikinci dalga başladı

Edinilen bilgiye göre, akaryakıt üzerinden vergi kaçakçılığı operasyonunun ilki geçtiğimiz Ocak ayında İstanbul merkezli 50 ilde düzenlenmiş, "Silici" adı verilen operasyonda akaryakıt üzerinden vergi kaçırdıkları gerekçesiyle çok sayı şüpheli yakalanıp tutuklanmıştı.

Yürütülen soruşturma kapsamında yeniden harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, “Silici 2 operasyonu” için bu sabah saatlerinde düğmeye bastı. İstanbul merkezli 24 ilde 120 şüphelinin yakalanması için 122 adreste arama işlemi yapıldığı belirtildi.

Operasyonda 157 akaryakıt istasyonunda toplam 196 milyon litre akaryakıt satış verisinin otomasyon sistemlerine müdahale edilerek silindiği, silinen akaryakıt miktarının güncel maddi değerinin yaklaşık olarak 3.6 Milyar TL olduğu, Katma Değer Vergisi (KDV) kaybının ise 655 milyon TL olduğu değerlendiriliyor.

Sabah erken saatlerde başlatılan operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldükleri öğrenildi.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Sadık Kahraman

Operasyon kapsamında kamu kurumlarını zarara uğrattığı tespit edilen 120 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bilişim sistemleri yoluyla kamu kurumlarını zarara uğrattığı tespit edilen 120 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde İstanbul merkezli 26.02.2021 tarihinde 36 ilde eş zamanlı, akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı ve nitelikli dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik “SİLİCİ 2” operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda 157 akaryakıt istasyonunda toplam 196 milyon litre akaryakıt satış verisinin otomasyon sistemlerine müdahale edilerek silindiği, silinen akaryakıtın piyasa değerinin yaklaşık 1.2 milyar TL olduğu tespit edildi. Operasyonda bilişim sistemleri yoluyla kamu kurumlarını zarara uğrattığı tespit edilen 120 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçıların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) bayi lisansı alarak akaryakıt istasyonlarını açtığı, bu akaryakıt istasyonlarında akaryakıt satış verisi silerek büyük karlar elde ettiği sonrasında ise izlerini kaybettirmek için belli sürelerle EPDK lisanslarını iptal ettikleri şeklinde bir yöntem kullandıkları KOM Birimlerince belirlendi.

Yunus Emre Kartal