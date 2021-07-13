Akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı vurgununda üçüncü dalga operasyon: 68 gözaltı

Alınan bilgilere göre Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı nezaretinde harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, “Akaryakıt Kaçakçılığı” konusu ile ilgili 2021 yılı Ocak ve Şubat aylarında ilk ikisi gerçekleştirilen “Silici” kod adlı operasyonun üçüncü aşaması gerçekleştirildi.

Vergi kaçırmak için sisteme müdahale edilmiş

Yürütülen soruşturma kapsamında 11 Temmuz 2020 ve 15 Ocak 2021 tarihleri arasında akaryakıt istasyonlarının sahibi ya da ortağı oldukları belirlenen şahıslarca, akaryakıt otomasyon sistemlerine müdahale edilmek suretiyle maddi değeri 305 milyon 972 bin 95 TL olan 55 milyon 14 bin 874 litre akaryakıt satışının silindiği belirlendi. Açık kimlikleri tespit edilen 85 şüpheliye yönelik 8 ile 12 Temmuz tarihleri arasında İstanbul merkezli 30 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 68 zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılar ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Vurgunun boyutu 4 milyar lira

Şüphelilerin polisteki sorgusu sürerken, son operasyon ile birlikte üçüncü aşaması tamamlanan “Silici” operasyonları neticesinde, toplam 663 milyon litre akaryakıt satış verisinin otomasyon sistemlere müdahale edilmesi sonucu silindiği ortaya çıkarıldı. Silinen akaryakıtın toplam değerinin ise yaklaşık 4 milyar Türk Lirası olduğu tespit edildi.

Yakalanan ve poliste ifadeye alınan şüpheliler hakkında “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Yönetmek, Üye Olmak ve Örgüt Faaliyetleri Çerçevesinde Nitelikli Dolandırıcılık”, “213 Sayılı Vergi Usül Kanununa Muhalefet” ve “5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununa Muhalefet” suçlarından adli işlem yapıldığı kaydedildi. Operasyon kapsamında firari 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

Sadık Kahraman



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