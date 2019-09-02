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Akaryakıtta bütçe tasarrufu

Akaryakıtta bütçe tasarrufu
Akaryakıtta bütçe tasarrufu

Akaryakıt şirketi Aytemiz, sürücüler için bütçe tasarrufu sağlamak amacıyla yeni bir uygulamayı devreye aldı.

Akaryakıt şirketlerinden benzin ve motorin alımlarında sürücüleri destekler adımlar geliyor. Bu kapsamda Aytemiz, devreye aldığı yeni bir uygulamayı duyurdu. Yapılan duyuruya göre şirket, Puan Kart sahiplerine özel, yeni bir kampanya başlatıyor. Aytemiz Puan Kart sahipleri, 2 Eylül - 15 Ekim 2019 tarihleri arasında anlaşmalı Aytemiz istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde Aytemiz Puan Kart ile yapacakları 125 TL ve üzeri 4'üncü Aytemiz Optimum Motorin ya da Aytemiz Optimum Benzin alışverişlerinde, anlaşmalı Aytemiz istasyonlarında yakıt alışverişlerinde kullanabilecekleri 20 TL değerinde yakıt puan kazanacak. Kampanyaya katılan kart sahipleri bu kampanyadan bir defa yararlanabilecek. Hediye 20 TL değerindeki yakıt puanlar 31 Ekim 2019 tarihine kadar geçerli olacak. 

Şirket açıklamasında, kampanyaya ilişkin detaylı bilgilere firmanın internet adresinden ulaşılabileceği bildirildi.  

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