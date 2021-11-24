İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Akaryakıtta yeni zamlar

Akaryakıtta yeni zamlar
Akaryakıtta yeni zamlar

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzine 1 lira 2 kuruş, motorine 1 lira 6 kuruş, otogaza da 70 kuruş zam yapıldı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) yaptığı duyuruya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 1 lira 2 kuruş, motorinin litre satış fiyatına 1 lira 6 kuruş, otogazın litre satış fiyatına 70 kuruş zam yapıldı. Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 8,65 liradan 9,67 liraya, Ankara'da 8,72 liradan 9,74 liraya, İzmir'de ise 8,74 liradan 9,76 liraya, yükselecek. Motorinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 8,69 liradan 9,75 liraya, Ankara'da 8,77 liradan 9,83 liraya, İzmir'de ise 8,79 liradan 9,85 liraya yükselecek. Otogazın litre satış fiyatı ise İstanbul'da ortalama 7,56 liradan 8,26 liraya, Ankara'da 7,64 liradan 8,34 liraya, İzmir'de ise 7,66 liradan 8,36 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.
 

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.