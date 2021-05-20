Akaryakıtta zam

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) yaptığı açıklamaya göre bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 55, motorinde 67, LPG de 35 kuruş pompa fiyatlarında yansıyacak şekilde ÖTV artışı kaynaklı zam gerçekleşti. Konu ile ilgili Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 95 oktanlı kurşunsuz benzindeki ÖTV 1,3313 TL/lt, 98 oktan kurşunsuz benzinde ÖTV 1,5836 TL/lt oldu. Motorinde ÖTV 1,2931 TL/lt olarak belirlenirken, otogazda ÖTV 0,8107 TL/kg oldu.



Artışların ardından benzinin litre fiyatı İstanbul'da ortalama 7,75 liraya, Ankara'da 7,85 liraya, İzmir'de 7,86 liraya yükselecek.

Motorinin litresi ise İstanbul'da 7,12, Ankara'da 7,21, İzmir'de 7,22 liraya ulaşacak. Otogaz ise İstanbul'da 4,51, Ankara ve İzmir'de 4,61 liraya olacak.