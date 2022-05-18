Akasya, 19 Mayıs'ı iki farklı etkinlikle kutluyor

Akasya AVM, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı Gençlik Haftası'na özel birbirinden heyecanlı ve coşkulu iki etkinlikle kutlamaya hazırlanıyor. Harry Potter film evreninin rehberi Mösyö Taha, AVM'de hayranlarıyla bir araya gelerek editörlüğünü üstlendiği Harry Potter Film Dehlizi serisinin kitaplarını imzalayacak. Eş zamanlı olarak gerçekleşecek Akasya X OverGame Ödül Avı etkinliğinde ise, OverGame mağazasına gelen ilk 100 kişi heyecan dolu bir hazine avına katılarak, OverGame'in en ikonik ürünlerinin de aralarında yer aldığı 19 hediyeden birini kazanma imkanı yakalayacak.

Mösyö Taha imza günü ile Harry Potter severler Akasya'da buluşacak

At-adamlardan deniz halkına, Garkenez'lerden boynuz kuyruklu ejderhalara, çeşit çeşit sihirli yaratığın yer aldığı heyecan dolu Harry Potter evreninin kapılarını okuyucuya açan 12 kitaplık Film Dehlizi kitap serisinin editörü Mösyö Taha, AVM'de Harry Potter tutkunlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

Harry Potter'ın büyülü dünyasına yönelik video yorumlarıyla dikkat çeken ünlü YouTube fenomeni Mösyö Taha, Mabbels ve Sihirbaz Okulu ortaklığıyla 19 Mayıs Perşembe günü 13.00-17.00 saatleri arasında AVM'de, Harry Potter Film Dehlizi serisi imza gününde sevenleri ile bir araya gelecek.

AVM, oyun denince ilk akla gelen mağazalardan olan ve oyuna ilişkin her türlü yazılım, donanım ve aksesuarı oyun severlerle buluşturan OverGame ile birlikte geliştirdiği ödül avı oyunuyla eğlenceli bir serüvene davet ediyor. Saat 13.00'ten itibaren Akasya OverGame mağazasına gelen ilk 100 kişi ile oynanacak ödül avı ile birbirinden popüler ve ikonik 19 hediye dağıtılacak. OverGame mağazasından alınacak yönergeler yardımıyla ipuçlarını takip edenler AVM'de gizlenen 19 ganimet kutusundan birini kazanma şansı yakalayacak. Kutulardan çıkan hediyelerin OverGame mağazasından teslim edileceği oyunda, katılan 100 avcının 19'u özel bir hediye kazanabilecek.