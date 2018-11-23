Akasya ve Akbatı AVM'den ‘uzun alışveriş günleri'

Bahçeşehir'de bulunan Akbatı AVM ve Üsküdar'da bulunan Akasya AVM'de 23-24 Kasım tarihlerinde alışveriş ve eğlence odaklı etkinlikler düzenlenecek. Bu tarihlerde, gece saat 12.00'a kadar hizmet verecek olan mağazalarda, güne özel indirimler olacak.

Yapılan bilgilendirmede; 'uzun alışveriş günleri' ile misafirler bu etkinliklerden ücretsiz yararlanacağı belirtilirken, indirimlerin dışında güne özel olarak DJ performansları, renkli gösteriler ve sürprizler alışverişi daha eğlenceli hale getireceği kaydedildi.

23 Kasım Cuma günü saat 19.30'da Hüseyin Karadayı canlı performans sergileyecek. Akasya'da eğlence 24 Kasım Cumartesi günü Gabriela Sainz De Rosa'nın canlı performansı ile 14.30'da başlayıp, 18.00'a kadar sürecek. Ardından saat 19.30'da cover şarkılarıyla tanınan müzik grubu Six Pack canlı performansıyla sahne alacak.

24 Kasım Cumartesi günü Akbatı'da ise ünlü radyocu Geveze, DJ performansı ile saat 21.00'da misafirlerle buluşacak. Gecenin ilerleyen saatlerinde Akbatı'nın sürprizleri arasında renkli gösteriler ve kahve ikramı da olacak.