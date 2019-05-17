Akasya'da 19 Mayıs'ta Gençlik Bayramı programı açıklandı

Akasya; 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı programını duyurdu. Yapılan açıklamada; en çok takip edilen DJ'lerden; DJ Ahmet Polat, DJ Ufuk Özgönül (DJ U.F.U.K) DJ Mehmet Işıklı (DARKMEN), DJ Mehmet Kaynarca, DJ İlker Aksungar, DJ Gökhan Kandazoğlu etkinlik alanında performans sergileyecek.

Aynı zamanda birçok gencin meslek olarak DJ olmayı hayal ettiği günümüzde, en sevilen DJ'lerin de mesleğe ilişkin ipuçlarını paylaşacağı söyleşiler gerçekleştirileceği belirtildi. Ömer Mutlugün moderatörlüğünde düzenlenecek söyleşiler, müzikal ve kariyer anlamında da deneyimler sunacak.