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Akbank normale döndü

Akbank normale döndü
Akbank normale döndü

Yaşanan teknik aksaklık nedeniyle dijital kanallarına erişilemeyen Akbank, sorunun çözülmesinin ardından tüm servislerin normale döndüğünü açıkladı.

Akbank dijital bankacılık sistemlerinde yaşanan sorun nedeniyle banka müşterileri, 6 Temmuz sabah saatlerinden itibaren hiçbir bankacılık işlemini yapamamaya başladı. Bankadan yapılan açıklamalarda siber saldırının söz konusu olmadığı ifade edilmişti.

"Sorun çözüldü"

Sorunun çözülmesinin ardından tekrar sosyal medya hesabından açıklamada bulunan banka, mağduriyet yaşayan müşteriler ve paydaşlarından özür dileyerek, 12 Temmuz 2021 tarihine kadar tüm diğer banka ATM'lerinden kartla yapılacak para çekme ve yatırma, kredi kartı borç ödeme ve görüntüleme işlemlerinden diğer bankalar tarafından alınan ücretlerin iade edileceğini kaydetti.

Öte yandan bu sabah itibarıyla bankadan yapılan yeni açıklamada tüm şubelerin 8-9 Temmuz 2021 tarihlerinde müşterilere öğle saatleri de dahil olmak üzere 09.00-19.00 arasında kesintisiz hizmet vereceği aktarıldı.

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