Akbank, Türkiye Açık Kaynak Platformu Platinum üyesi oldu

Akbank, Türkiye Açık Kaynak Platformu'nun Platinum Üyesi oldu. Anlaşma kapsamında, teknoloji ve inovasyon alanındaki güçlü deneyimiyle bankla, platformun kurduğu 42 Okulları'nın çalışmalarına destekçi olacak. Bankanın köklü deneyimini gençlerin ve Türkiye'nin hizmetine sunmak üzere bu prestijli iş birliğine imza attıklarını belirten Akbank Teknoloji İş Birimi Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Gökçay, “Türkiye Açık Kaynak Platformu desteğiyle ilerleyen 42 Okulları ile yaptığımız iş birliği çerçevesinde ülkemizin teknoloji sektöründeki insan kaynağının gelişimine ve istihdamına katkıda bulunmaktan büyük heyecan ve gurur duyuyoruz. En yenilikçi mühendislik pratiklerini doğru teknolojilerle birleştirmek üzere yola çıktığımız Akbank Teknoloji vizyonumuz doğrultusunda, 42 Okulları ile iş birliğimizin bizlerin ve öğrencilerin gelişimine karşılıklı katkı sunacağına yürekten inanıyorum. Bu iş birliği kapsamında, 42 Okulları'nda eğitim alan arkadaşlarımıza yönelik hazırladığımız özel eğitim programları, teknik alanda tecrübeli isimlerle bir araya getiren deneyim buluşmaları ve uygulamalı proje çalışmaları ile onların teknik gelişimlerini desteklemeyi hedefliyoruz” dedi.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Akbank İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Pınar Anapa, “Sadece bankacılığın geleceği ile kalmıyor, Türkiye'nin ve gençlerin gelişimine hizmet etmeye devam ediyoruz. Gençlerin bizler için en önemli yatırım olduğunu biliyor, onların hem bankamıza hem de topluma kazandırılmasını önceliklerimiz haline getiriyoruz. Şimdi teknoloji ve inovasyon alanındaki güçlü deneyimimizi Açık Kaynak Platformuna Platinum Üye olarak aktarmaya başladık. Türkiye'de yenilikçi teknoloji eğitimlerinin sunulması amacıyla kurulan 42 Okulları'na deneyimlerimizi aktarırken her ay Akbank Teknoloji ekiplerimizin desteği ile belirlenen konularda eğitimler düzenleyeceğiz. Platforma özel yapılacak Cobol eğitimi ile programı tamamlayan katılımcılara bankamızda istihdam desteği sağlayacağız. Yazılım ekosisteminin ve gençlerin bu alandaki gelişimini desteklemeye banka olarak devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Türkiye Açık Kaynak Platformu Direktörü Sertaç Yerlikaya, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Bilişim Vadisi yürütücülüğünde Ecole 42 iş birliğinde kurduğu 42 İstanbul ve 42 Kocaeli okulları, gençlere yazılımcı olmaları için eşsiz fırsatlar sunmaktadır. 18 yaşını doldurmak dışında başvuru için ön şartı olmayan, fırsat eşitliği ilkelerini kapsayıcı bir modelle benimsemiş okullar, tüm dünyada 27 ülkede 47 kampüste 18 bini aşkın öğrenciye ücretsiz eğitim imkanı sağlamaktadır. Birbirinden öğrenme, oyunlaştırılmış proje bazlı görevleri üstlenme ile öğrenme sorumluluğunun tamamen öğrencide olduğu 42 modeli, gençleri, dayanıklılıklarının sürekli test edildiği bir ortamda rekabetçi, uluslararası projelere hazır birer yazılımcı olarak yetiştirmektedir. Banka ile yürüttüğümüz genç ve dinamik projeler ile 42 yazılımcı adaylarımıza finans dünyasını anlama ve çözüm üretme becerileri kazandırarak iş dünyasına hazırlamayı hedeflemekteyiz” dedi.

Bankadan gençleri ve geleceği odağına alan yeni girişim

Yapılan açıklamaya göre banka, dijital bankacılık alanındaki öncü çalışmalarıyla birlikte uzun yıllardır gençlerin ve yeni yeteneklerin gelişimi için sorumluluk alıyor. Türkiye'de açık kaynak yazılım ekosistemi oluşturularak yazılımcı sayısının artırılması ve ihraç edilebilir yazılım ürünlerinin geliştirilmesi amacıyla kurulan Türkiye Açık Kaynak Platformu'nun destekçisi olarak bu çalışmalarını güçlendiriyor. Yapılan anlaşma ile birlikte banka, ilk olarak Türkiye Açık Kaynak Platformu'nun başarılı girişimi 42 Okulları'nı desteklemek üzere çalışmalara başladı. Fransa merkezli prestijli kodlama okulu Ecole 42 çatısı altında, Türkiye'de yenilikçi teknoloji eğitimleri sunulması amacıyla kurulan 42 Okulları, Bilişim Vadisi Gebze ve Vadi İstanbul Maslak'ta gençleri geleceğe hazırlıyor.

Teknoloji alanında yeni yeteneklerin oluşması kadar yeni nesil bir öğrenme metodunun da kazandırılması açısından önem taşıyan bu projeye Akbank'ın Teknoloji ile İnsan ve Kültür iş birimleri liderliğinde deneyim aktarılacak. Aynı zamanda gençlerin eğitim ve kariyer yaşamları için güçlü bir destek sunulacak.

Bu kapsamda banka, proje bazlı çalışma ve iş geliştirme gibi mesleki eğitimlerin yanı sıra, CV hazırlama ve etkili mülakat teknikleri gibi kariyer odaklı eğitimlerle öğrencilerin yanında yer alacak. Deneyim paylaşım seansları, periyodik kampüs ziyaretleri gibi yakın bir iletişimin sağlanacağı bu yeni süreçte banka, Akbank Gençlik Akademisi çatısı altında sunduğu eğitim ve etkinliklerle öğlencilerin gelişimlerine destek sunarken, staj ve iş imkanları gibi özel kariyer fırsatları sağlayacak.

Banka, Türkiye Açık Kaynak Platformu'nun Platinum üyesi olarak farklı inisiyatiflerle de yazılım ekosisteminin gelişiminde rol ve sorumluluk almaya devam edecek.

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