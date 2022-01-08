İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Akçakale hudut hattında 12 terörist etkisiz hale getirildi

Akçakale hudut hattında 12 terörist etkisiz hale getirildi
Akçakale hudut hattında 12 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Akçakale hudut hattında 3 askerin şehit olduğu EYP saldırısı sonrası, ateş destek vasıtaları ile PKK/YPG hedeflerinin vurulduğunu ve ilk belirlemelere göre 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Akçakale hudut hattında 3 kahraman silah arkadaşımızın şehit düştüğü EYP saldırısı sonrası ateş destek vasıtalarımızla PKK/YPG hedefleri güçlü şekilde vurulmuş ve ilk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Teröristlere yönelik bölgedeki operasyonlarımız sürmektedir. Şehitlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

Hidayet Türkyılmaz

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.