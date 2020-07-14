‘Akciğer Lavajı' hakkında önemli bilgiler

Akciğer Lavajı ‘nın sadece tedavi değil akciğer kanserinin teşhisinde biyopsi amaçlı kullanılan bir yöntem olduğunu söyleyen Medicana Kadıköy Hastanesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Bülent Arman, “Kronik bronşit ve KOAH şikayetlerini yüzde 30-40 azaltarak hastanın rahat nefes almasını, hayat kalitesinin düzelmesini bu hastalıklara yandaşlık eden diğer hastalıkların (damar sertliği, diyabet, kalp hastalığı gibi) daha etkili tedavi edilebilmesini ve hastanın hayati tehlikesinin azalmasını sağlayan Akciğer Lavajı sadece tedavi değil akciğer kanserinin teşhisinde biyopsi amaçlı kullanılan bir yöntemdir” dedi. Prof. Dr. Bülent Arman, bu sayılan tüm faydaları sağladığı gibi aynı zamanda KOAH'lı hastanın şikayetlerinin bariz azalmasına sebep olduğunu, hastanın yaşam kalitesini artırdığını, hayati tehlike riskini azalttığını ve ilave tedavilerin etkinliğini de artırdığını belirtti.

“Yılda 1 veya 2 kez bronkoskopi yapılmalıdır”

Kronik bronşitte ikinci önemli etkenin sigara içimi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Bülent Arman şunları kaydetti:

“KOAH hastalığında önemli olan erken evrelerde müdahele edilmesi yani bu hastalığa zemin hazırlayan faktörlerin azaltılması ya da ortadan kaldırılması temel amaç olmalıdır. Ancak bu zaman geciktirildiyse gerek kronik bronşitin ve gerekse KOAH'ın tedavisi sürerken yapılması gereken yılda 1 veya 2 kez endoskopik (bronkoskopik) akciğer temizliğidir.

Kronik bronşit, kişilerde çocukluk yaşlarında sık geçirilen hastalıklar (bronşit, zatürre ve tüberkiloz) inatçı, tedavi edilmemiş veya ihmal edilmiş üst solunum yolu hastalıklarında (sinüzit, rinit, faranjit, tonsilit, trakeid) hastalık amillerin akciğer hava kanallarına yerleşmesi neticesi oluşan bir hastalıktır.

Tecrübelerimize göre 5 yıldan fazla günde 5 sigaradan fazla ve 30 yaşın üzerinde olan kişilerde mutlaka derecesine bağlı olarak belirti veren 4 evreli kronik bronşit gelişecektir. Sigara içenler şikayetsiz oldukları dönemde basit öksürüğe aldırmadıklarından kronik bronşit yerleşecek ve sigara içenlerde yüzde 90-95 gelişecektir. Ancak genetik ve yapı faktörleri devreye giren yüzde 5-10 kişide sigaraya rağmen kronik bronşitin oluşmaması bizim bakış açımızı ve gerçeği değiştirmemelidir.”

Akciğer temizliği nasıl yapılır?

Prof. Dr. Bülent Arman, Akciğer temizliğinin nasıl yapılacağını dair şu maddeleri sıraladı:

“Hastanın ön tetkikleri yapıldıktan sonra genel anestezi altında bronkoskopi adı verilen ince ve ışık kaynaklı, aynı zamanda video kameraya bağlı bir sistem ile anestezi tüpü içerisinden akciğer kanallarına ulaşılır. Öncelikle tüm ulaşılabilen hava yolları ( bronşlar) gözlemlenir.

Yollar içindeki iltihap ve fazla balgamlar aspire edilir.

Hava yolları genişleten ilaçlar ve serum ile hava yolları yıkanır ki buna akciğer lavajı diyoruz.

Anestezi aygıtı yardımı ile hava yolları içine pozitif oksijenli hava vererek hava yolları ve kapalı hava kesecekleri açılır ve daha fazla oksijenin kan dolaşımına katkısı sağlanır.

En önemli faydalarından biri de endoskopik incelemeler sırasında hava yolları içinde şüpheli bir oluşuma rastlanırsa oradan biopsi alınır. Böylece hiç akılda yokken erken bir akciğer kanseri yakalanmış (röntgende de belirti yokken) ve erken teşhis konmuş olur.

Netice olarak kronik akciğer hastalarının nefes darlıkları azalır, yaşam kalitesi artar. İlave hastalıklar daha etkili tedavi edilir ve erken kanser teşhisi yapılmış olur.”

Prof. Dr. Arman yöntemin günü birlik yapılan bir işlem olduğunu da ekledi.